Внаслідок удару по Луганську було ліквідовано заступника начштабу Центрального округа

У Росії заявили про похорони заступника начальника штабу Центрального військового округу. Скоріше за все його було ліквідовано після удару по Луганську у квітні.

Про це повідомили джерела 24 Каналу у ГУР. Зазначимо, що тоді Сили оборони вдарили у районі машинобудівного заводу. Там окупанти ремонтували військову техніку, а також на цій території базувався особовий склад російської армії.

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Офіційний ресурс башкирської Уфи 26 квітня повідомив про похорони підполковника Євгенія Ритченка, заступника начальника штабу Центрального військового округу. Російські ресурси стверджують, що він загинув "під час виконання бойових завдань".

Співрозмовник у Головному управлінні розвідки повідомив, що "з високою долею ймовірності" загарбника ліквідували 13 квітня – під час удару по тимчасово окупованому Луганську.

Тоді Генштаб повідомляв про ураження пункту управління російського угрупування військ "Центр" у Луганську. Потужні вибухи пролунали в районі Луганського машинобудівного заводу. ЗСУ завдали удару по цілі за допомогою ракет Storm Shadow.