Цинічний удар по маршрутці у Херсоні: стало відомо ім'я загиблого

6 січня росіяни скинули вибухівку на маршрутне таксі. Одна людина загинула, ще щонайменше 6 пасажирів госпіталізовано.

Жертвою чергового злочину окупантів виявився співробітник Херсонської міської ради, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення голови Херсонської МВА Романа Мрочка.

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Що відомо про загиблого

За словами мрочка, внаслідок атаки ворожого дрона на маршрутний автобус загинув Володимир Іванович Шум. Він був спеціалістом відділу екології управління комунального господарства та благоустрою департаменту міського господарства Херсонської міської ради.

Російські терористи вбили єдиного еколога, який сьогодні фізично працював у Херсонській громаді. Найбільше Володимир Іванович опікувався деревами. За кілька днів він мав відзначати 51-річчя,

– розповів чиновник.

До слова, росіяни атакували Харківщину безпілотником "Молнія", поранивши трьох поліцейських.