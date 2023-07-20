Внаслідок удару по Одесі є загиблий: 21-річного охоронця витягли з-під завалів

Унаслідок нічного удару росіян по Одесі загинула людина. Тіло загиблого чоловіка дістали з-під завалів будівлі.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його інформацією, загиблим виявився хлопець 2002 року народження.

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На жаль внаслідок нічної російської атаки маємо одного загиблого в Одесі. Загиблий – охоронець цивільної будівлі, 2002 року народження,

– повідомив чиновник.

Скільки людей постраждали під час атаки

В Одеській обласній прокуратурі повідомили, що за фактом нічного удару розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Від вибуху ворожої ракети в центрі Одеси множинні поранення отримали щонайменше чотири особи, серед яких 15-річний хлопець, їх госпіталізовано до лікарні. Станом на 11 годину під завалами знайдено тіло одного загиблого,

— йдеться у повідомленні.

Водночас голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок нічної атаки по місту Одеса постраждали 8 людей, серед яких троє співробітників ДСНС.

"До міських лікарень госпіталізували трьох постраждалих. Всі троє перебувають у стані середньої ступені важкості, серед них – співробітник ДСНС", – уточнив Кіпер.

За його даними, у потерпілих – осколкові поранення та отруєння продуктами горіння. Всі отримують необхідну медичну допомогу.

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