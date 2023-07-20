Внаслідок удару по Одесі є загиблий: 21-річного охоронця витягли з-під завалів
Джерело:Олег Кіпер
Унаслідок нічного удару росіян по Одесі загинула людина. Тіло загиблого чоловіка дістали з-під завалів будівлі.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його інформацією, загиблим виявився хлопець 2002 року народження.
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На жаль внаслідок нічної російської атаки маємо одного загиблого в Одесі. Загиблий – охоронець цивільної будівлі, 2002 року народження,
– повідомив чиновник.
Скільки людей постраждали під час атаки
В Одеській обласній прокуратурі повідомили, що за фактом нічного удару розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Від вибуху ворожої ракети в центрі Одеси множинні поранення отримали щонайменше чотири особи, серед яких 15-річний хлопець, їх госпіталізовано до лікарні. Станом на 11 годину під завалами знайдено тіло одного загиблого,
— йдеться у повідомленні.
Водночас голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок нічної атаки по місту Одеса постраждали 8 людей, серед яких троє співробітників ДСНС.
"До міських лікарень госпіталізували трьох постраждалих. Всі троє перебувають у стані середньої ступені важкості, серед них – співробітник ДСНС", – уточнив Кіпер.
За його даними, у потерпілих – осколкові поранення та отруєння продуктами горіння. Всі отримують необхідну медичну допомогу.
Атака на Одещину: головне
- За словами речниці ОК "Південь" Наталі Гуменюк, росіяни били ракетами різного типу. Залучили до атаки підводний човен, який ніс чергування у Чорному морі, стратегічна авіація з випуском ракет типу Х-22, берегові ракетні комплекси. Загальна кількість бойових цілей перевищила два десятки.
- Росія атакує Одещину кілька діб поспіль. Уночі 19 липня окупанти обстріляли в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Були влучання у два термінали порту: зерновий та олійний. Є поранений.