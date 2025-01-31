Атака по середмістю Одеси: відомо про двох постраждалих
Ввчері 31 лютого російські війська вдарили по середмістю Одеси ракетами. Внаслідок цього постраждали двоє людей, зокрема співробітниця місцевого елітного готелю.
Їй надається медична допомога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську ОВА.
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Що відомо про постраждалу у Одесі
31 січня у Одесі пролунали щонайменше три гучні вибухи. У мережі оприлюднили кадри руйнувань внаслідок атаки, видно пошкодження біля елітного готелю "Брістоль" у центрі міста.
Начальник Одеської обласної адміністрації підтвердив, що руйнування зафіксували у центрі Одеси.
Згодом у Одеській ОВА повідомили про першу постраждалу внаслідок ракетного удару – співробітницю того готелю. Жінку ушпиталили, їй надається медична допомога.
Згодом мер міста Геннадій Труханов повідомив про двох постраждалих.