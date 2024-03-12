Представник української розвідки Андрій Юсов розповів, що на військово-політичне керівництво України готували та здійснювали багато спроб замахів. За його словами, головною мішенню є президент, очільники українських спецслужб.

Андрій Юсов розповів про замахи на Кирила Буданова в ефірі FREEДОМ. Він пояснив, скільки серйозних замахів було за останні 10 років, пише 24 Канал.

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Що Юсов сказав про замахи на Буданова

На генерала Буданова було скоєно понад десять спроб серйозних замахів. На жаль, внаслідок цих замахів за останні 10 років є й загиблі офіцери української розвідки,

– заявив Буданов.

Він додав, що кожен українець, який має чітку проукраїнську позицію, який всіма доступними йому методами протистоїть російським агресорам, – це так чи інакше мішень.

Юсов розповів про замахи на Буданова: дивіться відео

Що писали про замахи на Буданова