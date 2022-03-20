Вночі через обстріл окупантів у Харкові загинуло 5 людей, серед них – 9-річний хлопчик

В ніч проти 20 березня окупанти обстріляли житловий будинок у Харкові. Внаслідок цього загинуло 5 людей, серед них – 9-річний хлопчик.

Про це у своєму фейсбуці повідомив помічник начальника поліції у Харківській області В'ячеслав Марков.

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Внаслідок обстрілів загинув 9-річний хлопчик

Він зазначив, що в Індустріальному районі міста Харків у ніч з 19 на 20 березня від обстрілів загинуло п'ятеро людей. Серед жертв ворожих військових – хлопчик, якому було всього 9 років.

Напередодні окупанти обстріляли харківський район ХТЗ. Внаслідок цього загинули двоє мирних мешканців міста: чоловік і 9-річна дитина.

Російські військові завдавали ударів також і по Ізюмському району. Тут теж не обійшлося без жертв серед мирного населення. Мовиться про 5 убитих орками містян.

У Харківській області зараз надзвичайно небезпечно. Тож просимо вас, якщо ви почули сигнал повітряної тривоги – спускайтеся до укриттів. Це може врятувати вам життя!

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