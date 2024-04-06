Вночі на Хмельниччині лунали вибухи: чи були влучання

В ніч на 6 квітня в Хмельницькій області жителі чули вибухи. В Хмельницькій ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки.

Відповідну інформацію оприлюднили зранку 6 квітня.

Дивіться також Київщина й не тільки: вночі росіяни вдарили "Шахедами" по низці областей

В Хмельницькій ОВА розповіли, чи є влучання в регіоні

Зауважимо, що о пів на 5 ранку у Хмельницькій області пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли, що ударні ворожі БпЛА наближалися до Старокостянтинова.

Так, в Хмельницькій ОВА о 9:19 розповіли про знешкодження російських безпілотників. Зокрема, там зазначили про знищення 5 ворожих цілей.

Крім цього, інформації про загиблих чи пошкоджень наразі немає.

Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знешкодили 5 БпЛА типу Shahed. Інформація про загиблих, травмованих чи пошкодження наразі не надходила. Дякуємо нашим ЗСУ!,

– наголосили в Хмельницькій ОВА.

Скільки ворожих цілей збила українська ППО під час атаки 6 квітня