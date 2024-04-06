Вночі на Хмельниччині лунали вибухи: чи були влучання
В ніч на 6 квітня в Хмельницькій області жителі чули вибухи. В Хмельницькій ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки.
Відповідну інформацію оприлюднили зранку 6 квітня.
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В Хмельницькій ОВА розповіли, чи є влучання в регіоні
Зауважимо, що о пів на 5 ранку у Хмельницькій області пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли, що ударні ворожі БпЛА наближалися до Старокостянтинова.
Так, в Хмельницькій ОВА о 9:19 розповіли про знешкодження російських безпілотників. Зокрема, там зазначили про знищення 5 ворожих цілей.
Крім цього, інформації про загиблих чи пошкоджень наразі немає.
Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знешкодили 5 БпЛА типу Shahed. Інформація про загиблих, травмованих чи пошкодження наразі не надходила. Дякуємо нашим ЗСУ!,
– наголосили в Хмельницькій ОВА.
Скільки ворожих цілей збила українська ППО під час атаки 6 квітня
- Вночі 6 квітня російські загарбники вчергове атакували Україну, застосувавши 32 БпЛА типу Shahed. Ворог запускав дрони з районів Приморсько-Ахтарська та Курська.
- У Генштабі ЗСУ зазначили, що Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 28 ударних БпЛА.
- Крім цього, відомо, що під ранок окупанти запустили 6 крилатих ракет. Зокрема, вдарили трьома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області та однією крилатою ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря.
- Так, у Повітряних силах повідомили, що збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр".