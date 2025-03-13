Скільки ворожих БпЛА вночі намагалися атакувати Київ: в КМВА розповіли деталі

Російські війська вночі 13 березня вкотре запускали по Україні ударні БпЛА. Зокрема, під приціл ворога потрапив Київ.

Так, на підступах до столиці було зафіксовано 18 ворожих безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу КМВА.

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Атака Києва ударними БпЛА

Через загрозу атаки ворожими ударними безпілотниками в Києві вночі лунали сирени повітряної тривоги.

Відомо, що повітряна тривога в столиці тривала протягом 3 годин 1 хвилини, а саме з 23:39 до 02:41.

На підступах до столиці було зафіксовано 18 ворожих БпЛА,

– повідомили в КМВА.

Там зазначили, що 12 з цих дронів знищено засобами протиповітряної оборони. Решта БпЛА локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

В КМВА повідомили, чи є потерпілі або пошкодження внаслідок атаки. За їхніми даними, інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків – відсутня.

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Нагадаємо, вранці 13 березня російські війська вкотре атакували Дніпропетровську область. Зокрема, ворог здійснив атаку на енергетичні об'єкти залізниці в регіоні. Через це будуть певні зміни в русі декількох потягів.