Вночі у Миколаєві лунали вибухи: Росія завдала ракетного удару

Росіяни у ніч проти 10 липня завдали ракетного удару по Миколаєву. Попередньо, місто окупанти атакували ракетою С-300.

За наявною інформацією, спочатку близько 01:00 пролунала повітряна тривога у Миколаївській області. Невдовзі стало відомо про вибух. Тоді ж місцева влада висловила припущення, що ворог випустив С-300.

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Нічна атака Миколаєва: що відомо

Попередня ніч була тихою

У Миколаївській області пролунала повітряна тривога. Мешканців попередили про можливу загрозу з неба.У Повітряних силах ЗСУ попередили, що мешканцям Миколаївської області загрожує удар балістикою.Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що передбачається запуск С-300. Тоді була ймовірність, що ворог здійснив ще один пуск.Віталій Кім уточнив, що зафіксували таки один пуск, "який прилетів".Мешканцям оголосили відбій повітряної тривоги.У ранковому зведенні Генштабу також зазначили, що Росія вночі завдала чергового удару по Миколаєву. Що стосується наслідків терористичної атаки, то вони все ще уточнюються.

І це підтвердив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, їхній телеграм-канал у ніч проти 9 липня був порожнім.

Це, мабуть, одна із рідкісних ночей, коли було доволі таки тихо, без оголошення повітряних тривог і атак саме авіацією чи "Шахедами",

– додав Ігнат.

Причому спокійно в небі було також і перед ніччю. Речник Повітряних сил додав, що прагнув би, щоб так було і надалі. І щоб над Україною літали лише цивільні борти, як це відбувається за межами нашої держави.

Водночас він закликав людей не розслаблятися. Він підкреслив, що окупанти можуть у будь-який момент активізуватися.

Тиша тишею, але жодних послаблень чи розслаблень не повинно бути. Ворог може у будь-який момент проводити активні дії,

– підкреслив Ігнат.

Що стосується тихої ночі проти 9 липня, то Юрій Ігнат не зміг пояснити, з чим вона пов'язана. Він лиш констатував, що російські військові "не проявляли активних дій".