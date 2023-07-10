Вночі у Миколаєві лунали вибухи: Росія завдала ракетного удару
Росіяни у ніч проти 10 липня завдали ракетного удару по Миколаєву. Попередньо, місто окупанти атакували ракетою С-300.
За наявною інформацією, спочатку близько 01:00 пролунала повітряна тривога у Миколаївській області. Невдовзі стало відомо про вибух. Тоді ж місцева влада висловила припущення, що ворог випустив С-300.
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Нічна атака Миколаєва: що відомо01:01 У Миколаївській області пролунала повітряна тривога. Мешканців попередили про можливу загрозу з неба.01:03 У Повітряних силах ЗСУ попередили, що мешканцям Миколаївської області загрожує удар балістикою.01:06 Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що передбачається запуск С-300. Тоді була ймовірність, що ворог здійснив ще один пуск.01:11 Віталій Кім уточнив, що зафіксували таки один пуск, "який прилетів".01:38 Мешканцям оголосили відбій повітряної тривоги.06:20 У ранковому зведенні Генштабу також зазначили, що Росія вночі завдала чергового удару по Миколаєву. Що стосується наслідків терористичної атаки, то вони все ще уточнюються.
Попередня ніч була тихою
І це підтвердив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, їхній телеграм-канал у ніч проти 9 липня був порожнім.
Це, мабуть, одна із рідкісних ночей, коли було доволі таки тихо, без оголошення повітряних тривог і атак саме авіацією чи "Шахедами",
– додав Ігнат.
Причому спокійно в небі було також і перед ніччю. Речник Повітряних сил додав, що прагнув би, щоб так було і надалі. І щоб над Україною літали лише цивільні борти, як це відбувається за межами нашої держави.
Водночас він закликав людей не розслаблятися. Він підкреслив, що окупанти можуть у будь-який момент активізуватися.
Тиша тишею, але жодних послаблень чи розслаблень не повинно бути. Ворог може у будь-який момент проводити активні дії,
– підкреслив Ігнат.
Що стосується тихої ночі проти 9 липня, то Юрій Ігнат не зміг пояснити, з чим вона пов'язана. Він лиш констатував, що російські військові "не проявляли активних дій".