Вночі на Одещині збили майже всі "Шахеди": куди влучили окупанти

Росія атакувала Одещину "Шахедами". На жаль, є влучання ворогів по фермерському господарству.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 00:49 22 квітня 2024 року. Вже орієнтовно о 1:07 ЗМІ написали, що в області працює ППО, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Одещину

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 7 безпілотників типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 5 ударних дронів було знищено,

– заявили в Сухопутних військах ЗСУ.

Сили оборони Півдня повідомили, що Росія атакувала з тимчасово окупованого Криму. Ворожі дрони-камікадзе:

поцілили по території фермерського господарства;

пошкодили складські будівлі та сільськогосподарську техніку.

На щастя, люди не постраждали.

Повітряні сили ЗСУ уточнили важливі дані

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що Росія атакувала Україну:

7 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму;

трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини.

В результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА, а близько 7:00 – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10",

– уточнили військові.

Вони додали, що всі безпілотники збили над Одеською областю.

До речі, днями речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що окупанти накопичують зброю та готуються до нових атак. Зокрема, Кремль проводить заходи з підготовки до нового терору цивільних.

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Росія атакувала Одещину