Вночі окупанти атакували Україну дронами й ракетами: скільки цілей збила ППО

Вночі 14 листопада російські військові вкотре атакували Україну "Шахедами" та ракетами. Відпрацювала ППО.

Загалом агресор запустив 9 дронів-камікадзе, а також дві ракети. У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знищити, передає 24 Канал.

До теми Росіяни атакували Україну дронами: тривога поширилась на Захід, на Хмельниччині працювала ППО

Майже всі "Шахеди" вдалося збити

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі

Російські загарбники вночі 14 листопада атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Зокрема, з району Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю запустили 9 "Шахедів".

Окрім того, з району Джанкою атакували балістичною ракетою "Іскандер-М". Керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області.

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 7 ударних БпЛА "Shahed-136/131",

– йдеться у повідомленні.

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Скільки "Шахедів" збили вночі 14 листопада / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Що відомо про цю російську атаку

Близько опівночі Повітряні сили повідомили, що 1-а група ударних БпЛА наближається до Первомайська та рухається у напрямку Умані. 2-а – прямує в тому ж напрямку.

У частині областей України оголосили тривогу.

Близько 3 години ночі військові попередили про ракетну небезпеку. Також зазначили, що група ударних дронів рухається через Івано-Франківську область на Львівщину. Тільки о 4 годині ранку оголосили відбій тривоги.

На Хмельниччині працювала ППО. В ОВА зазначали, що повідомлень про руйнування та постраждалих поки не було.