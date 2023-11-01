Били по критичних і військових обєктах: скільки "Шахедів" і ракет збила ППО вночі
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
В ніч проти 1 листопада російські війська спрямували на Україну 20 "Шахедів" та керовану авіаційну ракету Х-59. Ворог намагався атакувати критичні та військові об'єкти.
У Повітряних силах розповіли деталі атаки та скільки цілей вдалось збити. Зазначають, що під час атаки у більшості регіонів країни оголошували повітряну тривогу.
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У ніч на 1 листопада 2023 року російські окупанти завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу "Shahed-136/131" та керовану авіаційну ракету Х-59,
– ідеться у повідомлені.
Зазначають, що частину "Шахедів" та ракету Х-59 росіяни запустили з Курської області своєї країни, решту ворожих дронів – з Південно-Східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ, Росія.
Загалом збито 18 із 20 ударних дронів типу "Шахед". Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
Скільки цілей збито вночі 1 листопада / Інфографіка Повітряних Сил
У Повітряних силах додали, шо ворожі ударні безпілотники знищували по маршруту слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами, у взаємодії із ППО Сил оборони України.
Росія атакувала Україну: головне
- Після оголошення тривоги вибухи чули у Полтавській та Хмельницькій областях. У Повітряних силах попереджали про загрозу атаки для міста Старокостянтинів.
- Перший заступник голови військової адміністрації Хмельницької області Сергій Тюрін повідомляв про вибухи близько півночі і вдруге – близько 2:00 ночі.
- Очільник Полтавської ОВА розповів, що тривога в області тривала понад чотири години: ворог неодноразово атакував регіон.
- Станом на ранок відомо, що є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники.