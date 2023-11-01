Били по критичних і військових обєктах: скільки "Шахедів" і ракет збила ППО вночі

В ніч проти 1 листопада російські війська спрямували на Україну 20 "Шахедів" та керовану авіаційну ракету Х-59. Ворог намагався атакувати критичні та військові об'єкти.

У Повітряних силах розповіли деталі атаки та скільки цілей вдалось збити. Зазначають, що під час атаки у більшості регіонів країни оголошували повітряну тривогу.

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У ніч на 1 листопада 2023 року російські окупанти завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу "Shahed-136/131" та керовану авіаційну ракету Х-59,

– ідеться у повідомлені.

Зазначають, що частину "Шахедів" та ракету Х-59 росіяни запустили з Курської області своєї країни, решту ворожих дронів – з Південно-Східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ, Росія.

Загалом збито 18 із 20 ударних дронів типу "Шахед". Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59.



Скільки цілей збито вночі 1 листопада / Інфографіка Повітряних Сил

У Повітряних силах додали, шо ворожі ударні безпілотники знищували по маршруту слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами, у взаємодії із ППО Сил оборони України.

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