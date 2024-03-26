Вночі окупанти вдарили "Шахедами" по Україні: всі ворожі дрони вдалося знищити

Російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе, наражаючи на небезпеку життя мирних людей. Вони застосували загалом 12 безпілотників типу Shahed.

Власне, у ніч проти вівторка, 26 березня, повітряна загроза існувала для південних та східних областей нашої держави. Водночас вранці у командуванні Збройних Сил розповіли про успішну роботу протиповітряної оборони по "Шахедах".

Дивіться також Харківщина була під атакою "Шахедів": скільки дронів-камікадзе вдалося збити

ППО відпрацювала на відмінно

Як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, 12 з 12 російських дронів вночі збила українська ППО. Це блискучий результат, який засвідчує ефективність наших бійців, що захищають небо.

Вночі росіяни вчергове атакували Україну, застосувавши 12 БпЛА типу Shahed. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили всі ударні безпілотники,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що вибухи вночі чули, зокрема, жителі Харківщини. Голова ОВА Олег Синєгубов близько 02:00 повідомив, що, за попередньою інформацією, щонайменше вісім ворожих безпілотників ліквідували над регіоном.

Водночас у Силах оборони Півдня вранці 26 березня уточнили, що над Миколаївською областю було збито 3 дрони під час нічної атаки. Там наголосили, що немає постраждалих та пошкоджень інфраструктурних об'єктів.

Крім того, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак інформував, що ввечері 25 березня російські окупанти спрямували дрон-камікадзе на Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Пізніше загарбники вдарили по Червоногригорівській, застосувавши важку артилерію.

Вже на ранок під ворожим артобстрілом двічі опинявся Нікополь. Виникла пожежа. Пошкоджені 9 приватних будинків, газогін та лінія електропередач. Постраждала 91-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно,

– констатував Лисак.