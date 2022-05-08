Вночі окупанти відкрили вогонь по Шипіловому: під завалами зруйнованого будинку – 11 людей

Уночі проти 8 травня росіяни відкрили вогонь по Шипіловому, що на Луганщині. Там зруйновано двоповерховий будинок.

Як повідомляє очільник Луганської військової держадміністрації Сергій Гайдай, наразі відомо, що під завалами опинилися щонайменше 11 осіб.

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Що відомо про руйнування

За попередньою інформацією:

чотири будинки пошкоджено в Рубіжному,

дев’ять – в Сєвєродонецьку,

ще два – у Лисичанську.

Гайдай додає, що вдалося евакуювати одного пораненого.

Раніше голова ОДА розповів, що внаслідок авіаудару по Білогорівській школі попередньо загинули 60 людей. Він підкреслив, що бомбосховище школи було єдиним місцем, де жителі могли ховатися від російських обстрілів. На час авіаудару всередині перебувало 90 осіб. З-під уламків вдалося врятувати лише 30-х із них. Семеро постраждалих мали поранення.

Окрім того, 6 травня у Сєвєродонецьку російську окупанти обстріляли лікарню. Також вони продовжили гатити по хімічному заводу "Азот". На території підприємства виникла загроза загоряння цистерн. Проте рятувальники вчасно прибули на місце та запобігли масштабуванню катастрофи.

Ситуації на фронті

Угруповання окупаційних військ продовжує наступальні дії на Попаснянському та Сєверодонецькому напрямках, проте ЗСУ дає відсіч ворогу. Так, на території Луганської та Донецької областей за минулу добу:

відбито 9 атак ворога,

знищено 19 танків,

21 одиницю бойової броньованої техніки,

4 спеціальних броньованих автомобілі,

6 автомобілів,

1 одиницю спеціальної інженерної техніки.

До того ж підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н та 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

У Генштабі ЗСУ зазначили, що Росія не припиняє спроби повністю захопити територію Донецької, Луганської та Херсонської областей. Зокрема, на Донецькому напрямку загарбники продовжують наступ на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках. В результаті штурмових дій противник захопив північну околицю Шандриголового. На Курахівському напрямку за підтримки артилерії ворог намагається відновити наступ у напрямку Новомихайлівки.

Варто знати – у Донецькій ОВА повідомили, де тривають інтенсивні бойові дії: деталі у відео