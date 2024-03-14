Вночі окупанти запустили 36 "Шахедів": скільки вдалося збити

Росія знову цинічно обстріляла Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти почали атакувати наші області після опівночі 14 березня.

Повітряні сили повідомили про небезпеку атаки "Шахедами" орієнтовно об 00:55 14 березня. Небезпека тривала аж до 5 ранку, пише 24 Канал.

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Скільки "Шахедів" збили наші військові

В Генштабі ЗСУ вранці 14 березня розповіли, що Україну вночі проти 14 березня росіяни атакували 36 безпілотниками типу Shahed.

Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 цих ударних БпЛА було знищено,

– заявили військові.

До речі, російські безпілотники літали у небі Миколаївської, Кіровоградської, Херсонської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської, Полтавської областей.

Росія атакувала Сумщину та Харківщину