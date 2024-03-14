Вночі окупанти запустили 36 "Шахедів": скільки вдалося збити
Росія знову цинічно обстріляла Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти почали атакувати наші області після опівночі 14 березня.
Повітряні сили повідомили про небезпеку атаки "Шахедами" орієнтовно об 00:55 14 березня. Небезпека тривала аж до 5 ранку, пише 24 Канал.
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Скільки "Шахедів" збили наші військові
В Генштабі ЗСУ вранці 14 березня розповіли, що Україну вночі проти 14 березня росіяни атакували 36 безпілотниками типу Shahed.
Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 цих ударних БпЛА було знищено,
– заявили військові.
До речі, російські безпілотники літали у небі Миколаївської, Кіровоградської, Херсонської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської, Полтавської областей.
Росія атакувала Сумщину та Харківщину
- У Сумській ОВА розповіли, що Росія вдарила по Сумщині дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами. Зокрема, безпілотники атакували Суми, Шостку, Тростянець та Білопілля, ракети – Шостку та Тростянець. На жаль, там є прильоти, проте про наслідки влада ще не повідомяла.
- У ніч проти 14 березня Харків також був під атакою дронів-камікадзе типу "Шахед" та ракет. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що "Шахед" впав у середмісті в районі приватних будинків. На щастя, без постраждалих.
- Окрім того, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Росія вдарила по Шевченківському районі Харкова ракетою С-300. Там пошкоджені нежитлові цивільні приміщення.