Вночі окупанти запустили по Україні 40 "Шахедів": як відпрацювала ППО
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія 11 квітня атакувала Україну ракетами та ударними дронами. по повітряних цілях відпрацювали сили протиповітряної оборони.
Ворог запустив по Україні 40 "Шахедів". Оборонці неба відпрацювали майже відмінно.
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Збивали також і ракети
Вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні.
За попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 з 40 БпЛА було знищено.Водночас інформацію щодо збитих ракет уточнюють.
Росія підіймала у повітря стратегічну авіацію та здійснювала пуски ракет. Відомо, що ворог атакував енергооб'єкти у різних регіонах України.
Росія вже не вперше цього року атакує об'єкти енергетики. Вона активізувала свої атаки в березні 2024 року, хоча опалювальний сезон вже добігав кінця.
У Львові та області чули вибухи
- Російські війська завдали масованого ракетного удару на ранок 11 квітня. Львівщину атакували "Кинджалами".
- Місцева влада закликала всіх залишатися в безпечних місцях. О 6:51 оголосили про відбій повітряної тривоги. Відомо, що ракети летіли у напрямку Стрия.
- Вже о 05:57 надійшла інформація від голови Львівської ОВА про роботу ППО, а через п'ять хвилин у Повітряних силах повідомили про те, що у напрямку Львова летить "Кинджал".