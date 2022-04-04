Вночі окупанти завдали чергового ракетного удару по Одесі
4 квітня 2022 , 06:35Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Сергія Братчука
Російські загарбники у ніч на 4 квітня завдали удару по Одесі. Під обстріл потрапив один із об'єктів міста.
Речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив про нічну атаку російських загарбників на Одесу.
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Одеса. Вночі (4 квітня – 24 канал) було завдано рашистського ракетного удару по одному з об'єктів,
– зазначив Братчук.
Він додав, що подальша інформація уточнюється.
Нагадаємо, попередній раз окупанти атакували Одесу вранці 3 квітня. Внаслідок обстрілу в деяких районах міста спалахнули пожежі. Частину ракет збила система протиповітряної оборони.Увага! Публікувати будь-які фото та відео з наслідками обстрілів росіян одразу після атаки заборонено.
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