Вночі окупанти знову вдарили "Шахедами": скільки було ворожих цілей і скільки збили

Росія щодня обстрілює нашу державу, зокрема, безпілотниками. Водночас наші Сили протиповітряної оборони – не дрімають та збивають ворожі цілі.

У ніч проти четверга, 1 лютого, було неспокійно на Сході нашої держави. Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" у напрямку Дніпропетровської, Харківської та інших областей.

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Нічна атака на Україну

Вранці в командуванні Збройних Сил констатували, що ворог випустив чотири безпілотні літальні апарати. Українським системам ППО вдалось знищити два дрони російських загарбників.

Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 4 ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ворожих дрони знищено,

– пишуть у Генштабі.

Згодом в Повітряних силах уточнили, що було знищено 2 БпЛА саме в Харківській області. Крім того, небезпека вночі існувала для жителів Херсонської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей – зокрема міста Павлограда.

Росія не припиняє терор

У ніч на 31 січня 2024 року Росія атакувала територію України 20 ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed-136/131 та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".

Як йдеться у повідомленні Повітряних сил України, безпілотники загарбники запускали із районів Приморсько-Ахтарська та Курська, що в Росії, а також із мису Чауда, що в окупованому Криму.

Ракети окупантів "Іскандер-М" летіли із Криму та Воронезької області Росії. У такий спосіб окупанти наразили на небезпеку життя мирних громадян нашої держави.

Водночас слід сказати, що ППО Сил оборони України знищила 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

А от у ніч на 30 січня російські окупанти атакували житлові квартали Харкова дронами типу "Шахед". Це спричинило руйнування цивільної інфраструктури та пожежі. Згодом стало відомо й про поранених.

Повітряна тривога на Харківщині у ніч проти 1 лютого тривала з 01:10 до 02:28. У ЗСУ інформували, що дрони окупантів змінювали напрямки руху. Скажімо, спершу вони летіли у напрямку Полтавщини, а потім переорієнтувались на Дніпро.