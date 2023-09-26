Вночі ППО знищила над Україною 26 "Шахедів": які області атакував ворог
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Вночі 26 вересня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed". Нашим силам ППО вдалося знищити 26 дрони.
Загалом було зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Ворог запускав їх з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія, мис Чауда – Крим).
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Що відомо про нічну атаку по Україні
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, було знищено 26 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.
До речі, за минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад сорок літаковильотів, двадцять із них – на вогневе ураження противника.
Які області атакував ворог
На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було збито 6 ударних дронів типу "Shahed-136/131".
Як зазначила Наталя Гуменюк, 10 "Шахедів" було збито над Одещиною, 3 – над Херсонщиною, 6 – над Миколаївщиною, 3 – над Кіровоградщиною. Вона наголосила, що атака була сконцентрована на південні регіони України.
Масована атака по Україні 25 вересня
- 25 вересня російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та ударними БпЛА типу "Shahed".
- Пуски "Шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія), "Калібрів" – з малого ракетного корабля та підводного човна з акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), "Оніксів" – із району Севастополя.
- Усього під час нічної атаки було зафіксовано 33 засоби повітряного нападу: 12 крилатих ракет морського базування "Калібр"; 2 протикорабельні ракети П-800 "Онікс"; 19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
- Загалом було знищено: 11 крилатих ракет "Калібр"; 19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
- Крім того, за 24 вересня протиповітряною знищено три ударні БпЛА "Ланцет" та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.