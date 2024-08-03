Вночі Росія атакувала ракетами та майже 30 "Шахедами": скільки вдалося збити

Росія продовжує тероризувати мирні міста України мало не щоночі. У ніч на 3 серпня окупанти випустили по Україні 29 ударних БпЛА типу "Шахед".

Також російські війська завдали удару ракетами С-300 та Х-31П. Більшість повітряних цілей було збито.

Дивіться також Росія вночі атакувала Україну "Шахедами", у низці регіонів лунали вибухи

Скільки "Шахедів" та ракет збила ППО

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 3 серпня Росія вдарила по Україні двома ракетами С-300 з окупованої частини Донеччини. Також є інформація про атаку двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря.

З мису Чауда в Криму, російських Приморсько-Ахтарська та Курська було випущено по Україні 29 ударних БпЛА типу "Шахед".

Бойову роботу з відбиття повітряного нападу проводили мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу Shahed-131/136 в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей,

– повідомили в Повітряних силах.

Скільки "Шахедів" було збито 3 серпня / Інфографіка Повітряних сил

Водночас у ВМС України поділилися, що їм вдалося знищити 1 "Шахед" під час атаки росіян на Одещині.

За інформацією від очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, над регіоном було знищено 2 ударні БпЛА.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що у небі над областю було знищено 3 ворожі дрони. Серед них два "Шахеди" та один розвідувальний БпЛА.