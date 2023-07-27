Вночі Росія атакувала Україну "Калібрами" та "Шахедами": скільки знищила українська ППО

У ніч проти 27 липня російські загарбники атакували Україну "Шахедами" та "Калібрами". На жаль, в одному регіоні є влучання.

Українська ППО спрацювала на відмінно. Усі дрони-камікадзе було знищено у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей.

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Деталі нічної атаки України

Уночі 27 липня Росія атакувала з південно-східного напрямку ударними БпЛА та крилатими ракетами. Усього зафіксовано два пуски крилатих ракет "Калібр" з підводного човна в акваторії Чорного моря та 8 іранських дронів-камікадзе "Shahed-136/131" з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

На жаль, "Калібри" атакували портову інфраструктуру Одещини. Уразити цілі не вдалося – є пошкодження та постраждалі.

Щодо "Шахедів", то усі вісім знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей,

– розповіли у Повітряних силах.

Зазначається, що за минулу добу авіація Повітряних сил завдала 11 авіаційних ударів по ворожих об’єктах та місцях зосередження особового складу і військової техніки окупаційних військ.

До речі, у Дніпропетровській ОВА підтвердили, що ворог атакував область безпілотником. Та захисники з ПвК "Схід" його збили. Приземлили, ймовірно, "Шахеда".

Попередня масована атака України

26 липня російські окупанти завдали два ракетні удари по території України. Близько 17:00 години ворог атакував з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.

Було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту.

Крім того, близько 19:00 окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей: 3 крилаті ракети "Калібр"; 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

Щодо наслідків пусків Х-47 "Кинджал" інформація уточнюється.

До речі, Наталія Гуменюк вважає, що тактика комбінованих атак для окупантів вважається досить успішною. Вони все ж таки бачать певні результати, бо, як правило, є влучання під час такої напруженої роботи. Ба більше, загарбники використовували як хвилеподібну тактику з чергуванням різних видів озброєння, так і одночасну атаку. Тому такі атаки повторюватимуться. Ймовірно, через особливості погоди наразі буде пауза, але наступні дні буде досить тривожно.