Вночі Росія двічі вдарила по Запоріжжю: горіло підприємство, пошкоджено будинки і не тільки
Російські війська не припиняють терор українських міст. Так, вночі 19 квітня країна-агресорка двічі вдарила по Запоріжжю.
Відомо, що сталося займання на підприємстві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника ОВА Івана Федорова.
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Росія вдарила по Запоріжжю
Федоров повідомив, що вночі та під ранок 19 квітня окупанти атакували область ударними БпЛА типу "Шахед".
Ворог завдав 2 удари по Запоріжжю.
Внаслідок атаки сталася пожежа на території автотранспортного підприємства,
– ідеться в повідомленні.
Станом на 7:22 вогнеборці продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів.
Ще один удар, який скоїли окупанти, прийшовся по території населеного пункту Магдалинівка Запорізького району. Зафіксовано, що там внаслідок атаки є пошкодження.
Зокрема, внаслідок удару вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, гараж та автівку.
Федоров також повідомив, чи є потерпілі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.