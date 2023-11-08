Вночі Росія обстріляла одну з українських теплоелектростанцій

Росія атакувала критичну інфраструктуру України. Зокрема, вночі проти 8 листопада країна-агресорка обстріляла теплоелектростанцію у прифронтовому регіоні.

Росія завдала чергового удару по території України. Внаслідок цього постраждала теплоелектростанція, проте, на щастя, обійшлося без людських жертв та постраждалих.

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Наслідки ліквідовують

Пошкоджено обладнання підприємства. Енергетики докладають всіх зусиль, щоб ліквідувати наслідки обстрілів.

Робимо все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми,

– мовиться в повідомленні.

Компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго". Також там наголосили, що ворог не зможе зламати українців попри свої численні зусилля. Росія цієї осені та зими може спробувати повторити досвід минулого року та влаштувати українцям блекаут. Ймовірно, країна-агресорка готується до цього сценарію, однак цього разу Україна теж готова.

Важливо також зберегти ментальне здоров'я в період відключень світла. Ймовірність розладів настрою (афективних розладів) в темну і холодну пору року зростає і без відключень електроенергії. Особливо в групі ризику люди, які уже мали сезонні розлади в минулому чи наразі переживають депресивний епізод. Однак цього всього можна уникнути, якщо врахувати певні фактори та навчитися ними вміло користуватись.

Якщо після переходу на "зимовий час" ви перебуваєте в стані апатії, суму чи байдужості, розгубленості, прагнете чогось солоденького чи жирного, весь час хочете спати, а наїстися і виспатися ніяк не можете, то краще звернутися до сімейного лікаря чи психіатра, ніж намагатися врятуватися кавою і солодким.

Завжди краще звернутися до кваліфікованого спеціаліста, аніж намагатися розв'язувати свою проблему самостійно або ігнорувати її зовсім.

Росія вже не вперше атакує ТЕС