Вночі Росія запустила майже 60 дронів: скільки вдалося збити

Росія продовжує атакувати Україні з повітря. Зокрема, вона знову запускала по нашій державі ударні дрони-камікадзе.

Вночі проти 14 листопада Росія запустила по Україні майже 60 дронів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки вдалось збити

Під час повітряної атаки оборонці неба збили 21 БпЛА. Ворог атакував 59 ударними дронами-камікадзе типу "Шахед" та безпілотниками невстановленого типу із району Курська.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 21-го БпЛА противника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях,

– мовиться в повідомленні.

Зокрема, на Сумщині вдалося збити значну кількість безпілотних літальних апаратів – 11.

Крім цього, ще 38 ворожих безпілотників локаційно втрачено. Росія постійно атакує Україну дронами-камікадзе. Часто цілями ворожих ударів стають цивільні об'єкти.

Водночас нещодавно стало відомо, що 5 листопада багатоповерхівку у Бєлгороді також атакував "Шахед". Про це написали незалежні російські телеграм-канали.