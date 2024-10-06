Вночі Росія запустила по Україні 4 ракети та 87 "Шахедів": скільки збила ППО

У ніч на 6 жовтня окупанти атакували Україну ракетами й "Шахедами". Загалом випустили понад 90 повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили. Також сказали, скільки "Шахедів" і ракет збили оборонці неба.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" і ракет збили вночі 6 жовтня

З 19:00 5 жовтня по 07:00 6 жовтня окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів. Усього радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід понад 90 засобів повітряного нападу агресора. Зокрема:

2 балістичних ракет "Іскандер-М";

1 крилату ракету "Іскандер-К";

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

87 БпЛА типу "Шахед" (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Повітряний напад Росії відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 2 ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях,

– повідомили Повітряні сили.

Додали, що 25 безпілотників (станом на 09:00) локаційно втрачено у різних регіонах України, ймовірно, внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Чотири БпЛА – в повітряному просторі України. Бойова робота триває!

– наголосили військові.

Скільки "Шахедів" і ракет збили вночі 6 жовтня / Інфографіка Повітряних сил