Росія запустила по Україні майже 100 безпілотників: як відпрацювала ППО
- Росіяни запустили по Україні 99 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів з трьох напрямків.
- Сили ППО працювали на Півдні, Півночі, Заході й у центральній частині України. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя.
У ніч на 24 березня російські загарбники вкотре атакували Україну. Окупанти запустили 99 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Скільки безпілотників збили вночі 24 березня
З 20:00 23 березня ворог атакував Україну 99 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Окупанти запускали дрони з 3 напрямків, – Міллерово, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України відбивали черговий повітряний напад агресора.
Станом на 08:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півдні, Півночі, Заході та в Центрі країни. 36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків),
– заявили Повітряні сили.
Внаслідок російської атаки постраждали Київська, Харківська, Сумська, Кіровоградська й Запорізька області.