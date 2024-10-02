Вночі Росія запустила понад 30 "Шахедів": сили ППО збили третину дронів

У ніч проти 2 жовтня окупанти вкотре атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО кілька годин відбивали ворожу атаку і збили частину безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах. Загалом, протиповітряна оборона працювала у 3 областях.

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Сили ППО збили третину дронів

У ніч на 2 жовтня 2024 року російські військові вкотре атакували дронами-камікадзе типу "Шахед". Усього ворог запустив 32 безпілотники з 2 напрямків – Приморсько-Ахтарськ і Курськ.

Сили ППО збили 11 дронів-камікадзе у Кіровоградській, Одеській і Сумській областях. Ще 10 ударних БпЛА були локаційно втрачені у північних і центральних областях. Наразі інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Крім того, 4 "Шахеди" повернулися у Росію.



Скільки дронів збила ППО / Інфографіка Повітряних сил

Під час цієї атаки ворог вкотре бив по припортовій інфраструктурі. Крім того, під атакою опинилися прикордонні об'єкти. Як повідомили в Одеській ОВА, через обстріл у пункті пропуску "Орлівка" тимчасово призупинені пропускні операції.