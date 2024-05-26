Вночі росіяни атакували Хмельниччину: в ОВА розповіли про наслідки терору

В ніч на 26 травня Росія знову завдала масованого удару по Україні. Зокрема, під ударом опинилася Хмельницька область.

Місцева влада повідомила про наслідки російського терору. Там зазначили, що в одному з міст області фіксували відключення світла, проте наразі все виправили.

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Атака на Хмельниччину

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що вночі під час повітряної тривоги, в межах області сили ППО збили 6 БпЛА і 1 ракету. Проте у регіоні фіксували відключення світла у частини жителів.

Через ворожу атаку в одному з міст області від електроенергії було відключено 3 тисяч абонентів. Наразі усі споживачі підключені до енергомережі,

– сказав Тюрін.

На місці події працювали відповідні служби. Водночас інформація щодо травмованих та руйнувань не надходила.

Комбінована атака Росії