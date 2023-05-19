Вночі росіяни били "Калібрами": є влучання у Кривому Розі, пожежу досі гасять
Вночі 19 травня російські загарбники вкотре атакували Україну. Ракети влучили у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині.
Як виявилось, окупанти випустили по Україні "Калібри". Однак більшість ворожих цілей було знищено. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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За словами Гуменюк, росіяни вночі випустили "Калібри", але три ракети – було знищено над Миколаївщиною.
На жаль, є влучання у приватне промислове підприємство у Кривому Розі. Внаслідок цього постраждала жінка.
Вона не у критичному стані, в неї поранення, але їй надана медична допомога. Зараз вона у доброму стані,
– зазначила Гуменюк.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що цiєї ночі кілька вибухів пролунало у Кривому Розі. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Постраждала 64-річна жінка – її госпіталізовано у важкому станi.
"Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній з них рятувальники досі приборкують вогонь", – розповів глава регіону.
Окрім цього, через ворожу атаку пожежа виникла й у чотириповерховій адмінбудівлі – її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік – він лікуватиметься вдома.
Наслідки ракетної атаки у Кривому Розі / фото Сергія Лисака
Нічна атака України 19 травня: все, що відомо
- Вночі 19 травня у низці регіонів пролунали сирени, які сповіщають про повітряну тривогу. Спершу тривоги оголосили на Сході країни, а потім сирени увімкнули й у Києві.
- Згодом у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи.
- Голова військової адміністрації міста підтвердив це та закликав громадян дотримуватися правил безпеки.
- На Київщині вночі також лунали вибухи. За попередніми даними, росіяни знову запускали іранські дрони-камікадзе.
- У КМВА повідомили, що всі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами й засобами нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено.
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