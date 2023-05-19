Вночі росіяни били "Калібрами": є влучання у Кривому Розі, пожежу досі гасять

Вночі 19 травня російські загарбники вкотре атакували Україну. Ракети влучили у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині.

Як виявилось, окупанти випустили по Україні "Калібри". Однак більшість ворожих цілей було знищено. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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За словами Гуменюк, росіяни вночі випустили "Калібри", але три ракети – було знищено над Миколаївщиною.

На жаль, є влучання у приватне промислове підприємство у Кривому Розі. Внаслідок цього постраждала жінка.

Вона не у критичному стані, в неї поранення, але їй надана медична допомога. Зараз вона у доброму стані,

– зазначила Гуменюк.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що цiєї ночі кілька вибухів пролунало у Кривому Розі. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Постраждала 64-річна жінка – її госпіталізовано у важкому станi.

"Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній з них рятувальники досі приборкують вогонь", – розповів глава регіону.

Окрім цього, через ворожу атаку пожежа виникла й у чотириповерховій адмінбудівлі – її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік – він лікуватиметься вдома.

Наслідки ракетної атаки у Кривому Розі / фото Сергія Лисака

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