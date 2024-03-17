Вночі росіяни масовано атакували Одещину: багато дронів збили, але були влучання та пожежі

У ніч проти 17 березня окупанти атакували Південь "Шахедами". На Одещині лунала серія вибухів.

Країна – агресорка завдала масованого удару "Шахедами" по Одещині. Що відомо про наслідки чергового злочину росіян, читайте далі.

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Ворог атакував промислові квартали Одеси

Вже після півночі окупанти почали запускати дрони з території тимчасово окупованого Криму. У кілька хвиль вони атакували Одеську область.

Відомо, що ворожі БпЛА заходили з акваторії Чорного моря, далі вони маневрували між житлових будинків і в промислових кварталах Одеси.

Загалом у небі над Одеською областю силам ППО вдалося ліквідувати 13 "Шахедів", ще один дрон був збитий над Миколаївщиною.

На жаль, минулося без влучань. Так, в Одеському районі було пошкоджено два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель.

Вогонь швидко загасили. На щастя, серед людей постраждалих немає.

Загалом Росія випустила 16 "Шахедів" по Україні. З них 14 було збито.

Що відомо про ворожу атаку 17 березня

Окупанти розпочали запуск "Шахедів" по південних регіонах ще пізно вночі минулої доби. Так близько о пів на дванадцяту ночі стало відомо про рух БпЛА у напрямку Одеси.

Незабаром вже після півночі Повітряні сили попередили про ще три нові групи ударних дронів. Усі вони рухалися у напрямку Одеського району. Вже близько першої ночі в Одесі прогриміла серія вибухів.

Окрім атаки дронами, Росія запускала також ракети. Так, спочатку військові повідомили про ракетну небезпеку для північних регіонів. Зокрема, на Чернігівщині лунали вибухи. Ймовірно, ворог вдарив там ракетою Х-59.

Вночі існувала загрозу балістики оголосили в Одеській, Полтавській, Миколаївській, Кіровоградській, Донецькій і Запорізькій областях. Противник вдарив балістикою по Покровському району Донеччини.