Вночі росіяни випустили на Київ дрони: пошкодили багатоповерхівки та авто

У ніч на 20 травня росіяни випустили на Київ БпЛА. Це була одинадцята масована атака столиці за травень.

У КМВА повідомили, що вночі росіяни здійснили масовану атаку дронами. За попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed".

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Сили ППО збили всі цілі

Ворог атакував столицю близько 2 ночі. У КМВА повідомили, що сили ППО збили усі ворожі цілі. Жоден "Шахід" не долетів до пункту призначення. Згодом про кількість і тип БпЛА проінформують у зведеннях Генштабу та Повітряних сил.

Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої ППО. Ударів по Києву не допущено!,

– повідомили в КМВА.

Внаслідок падіння уламків у Києві почались пожежі

На жаль, в результаті падіння уламків у 4 районах столиці спалахнули пожежі:

У Дніпровському районі сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. На щастя, минулося без жертв;

У Дарницькому районі пошкодження будівлі СТО й припаркованих авто;

В Печерському районі є пошкодження вікон житлового будинку;

У Соломʼянському районі загорілись дорожнє покриття і автотранспорт.

Рятувальники розповіли журналістам з національного телемарафону, що пожежу на даху будинку вдалося локалізувати близько 4 ранку – її гасили близько 2 годин.

Станом на ранок там досі працюють рятувальники – вони поливають дах водою, щоб не сталося повторного загоряння. Також на місці про всяк випадок досі чергують медики.

Наша квартира в іншому під'їзді цього корпусу. Спершу ми прокинулись просто від гуркоту. Потім ми побачили спалах і звук такий, як мопед. Після того я у вікно побачила що загорілося і ми одразу з дітьми вибігли під під'їзд, бо тут підвал є,

– розповіла жителька цього будинку.

Чому росіяни відновили масовані атаки по столиці

Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що росіяни намагаються нанести ураження по ключових об'єктах в Києві й одночасно виснажити ресурси нашої ППО.

Крім того, у такий спосіб окупанти прагнуть тримати цивільних в глибокому психологічному напруженні, тому вони практично щодобово атакують Київ – за цей місяць сирена не лунала лише 4 рази.

Речник КМВА Михайло Шаманов наголосив, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях. Оскільки від уламків захистити неможливо.

У КМВА вкотре наголосили ніколи не знімати та не викладати роботу сил ППО. Варто пам'ятати, що цими діями ви шкодите захисникам нашого неба та самим собі – ворог визначає позиції нашої оборони.