Вночі росіяни запустили по Україні 9 "Шахедів": скільки з них вдалося збити
Джерело:Повітряні Сили ЗСУ
В ніч на 25 березня росіяни не відмовилися від спроб терору мирного населення. Так, ворог запустив 9 дронів-камікадзе по території України.
У Повітряних Силах розповіли, що переважну більшість з них вдалося збити. Для відбиття ворожої атаки залучали мобільні вогневі групи.
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Деталі роботи ППО
В ніч на 25 березня українським оборонцям вдалося збити переважну кількість ударних дронів, які ворог запустив з окупованого Криму.
Сьогодні вночі захисники неба збили 8 із 9 ударних БпЛА типу "Шахед", якими противник атакував із мису Чауда (Крим). До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони України,
– повідомили Повітряні Сили.
Там додали, що "Шахеди" знищено у межах Миколаївської та Одеської областей.
Що відомо про нічну атаку
- Вночі 25 березня під ударом окупантів опинився Південь. Так керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіли, що ворог знову робив акцент на атаці енергетичних об'єктів. Зокрема, росіяни перед застосуванням дронів випустили протирадіолокаційну ракету типу Х-31П, аби зашкодити роботі ППО.
- Згодом стало відомо, що не вдалося уникнути влучання в об'єкт енергетики. Це сталося на Миколаївщині Також уламки дрона пошкодили двоповерхову будівлю в обласному центрі – поранено 11 людей.
- Також про пошкодження об'єктів енергетики повідомляється й в Одеській області. Внаслідок влучання енергетики змушені продовжити час введення обмежень споживання електроенергії. Це потрібно для захисту від перевантаження. Водночас енергопостачання до об'єктів критичної інфраструктури відновили.