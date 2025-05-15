Вночі Росія атакувала Україну 110 безпілотниками: скільки збила ППО

У ніч на 15 травня російські загарбники вкотре запустили по Україні ударні дрони. Загалом 110 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" збили сьогодні

З опівночі 15 травня агресор атакував 110 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти запускали дрони з 4 напрямків, – Брянськ, Курськ, Орел і Міллерово.

Черговий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 62 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни. 29 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків),

– заявили Повітряні сили.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Полтавська, Київська та Івано-Франківська області.

Скільки "Шахедів" збили 15 травня / Інфографіка Повітряних сил