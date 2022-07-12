Вночі росіяни знову гатили по Слов'янську: пошкоджені приватні будинки, є постраждала

російські військові продовжують обстрілювати Слов'янськ. У ніч проти 12 липня ворог бив по місту. Внаслідок чого руйнувань зазнали приватні будинки. Відомо також про одну поранену.

Про це розповів міський голова Слов'янська Вадим Лях. Він зауважив, що ніч була неспокійною, адже окупанти продовжили обстрілювати місто.

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Будинки перетворили на руїни

На фото, які виклав Вадим Лях в мережі, можна побачити наслідки ударів по приватному сектору Слов'янська. Житлові будинки залишились без покрівель. Один із них узагалі перетворився на руїну. Також відомо про одну потерпілу внаслідок атаки ворога.



Житлові будинки у Слов'янську перетворились на руїни / фейсбук Вадима Ляха



Житлові будинки у Слов'янську перетворились на руїни / фейсбук Вадима Ляха

Тож якщо у вас є можливість евакуюватись з небезпечних районів, де ведуться активні бойові дії, – зробіть це негайно. Не зволікайте, щоб врятувати життя собі та своїм близьким.

Також слід не забувати про загрози ракетних ударів. Це означає, що в жодному разі не варто ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена – вирушайте негайно до укриття. Перебувати там слід доти, поки не буде відбою. Цей простий алгоритм може врятувати вам життя.

Ворожий вогонь по Слов'янську не припиняється

Зауважимо, що у Слов'янську впродовж останніх днів дуже неспокійно. Мало того, що окупанти не полишають спроб штурмувати однойменний напрямок, вони ще й б'ють по місту. Так, у ніч проти 8 липня ворог влучив у житловий будинок. Внаслідок цього загинула жінка.

На жаль, те ж саме було й 7 липня. Тоді внаслідок обстрілів Слов'янська з РСЗВ постраждали мирні мешканці. Ворог атакував мікрорайони Лісний і Словкурорт. Сам же мер міста попрохав мешканців без нагальної потреби не покидати оселі та бути вкрай обережними.

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