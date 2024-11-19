Вночі Сили оборони атакували арсенал на Брянщині: у Генштабі розповіли деталі

Україна продовжує завдавати ударів по військових цілях на території Росії. Цього разу під прицілом опинився арсенал у Брянській області.

Вночі 19 листопада Сили оборони атакували арсенал у Брянській області. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Зафіксовано 12 вторинних вибухів

У ніч на 19 листопада 2024 року підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області.

Станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі,

– мовиться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії Росії проти України триватиме.