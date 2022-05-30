Вночі й на світанку ворог завдав 2 удари по Одещині: одну ракету знищила ППО

Російькі окупанти завдади 2 авіаударів по Одещині. Спрацювала ППО, яка знищила одну ракету.

Загарбники вдарили по неробочому мосту через Дністровський лиман вночі й на світанку 30 травня. Про це повідомив речник Одеської ОВА, посилаючись на дані від оперативного командування "Південь".

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Росіяни влучили а ту саму колію, що раніше розбили.

Вночі й на світанку по Одещині ворог знов наніс 2 ракетних удари. Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти влучили в ту саму розбиту раніше колію.

Ще одна ракета не влучила в ціль – її збили сили ППО. Кілька приватних будинків пошкоджено ударною хвилею. На щастя, постраждалих серед населення нема.