"Вночі танки російських окупантів горять ще краще": Міноборони показало відео роботи 92 ОМБр

Українські військові продовжують героїчно боронити країну від окупантів. Вони знищують не лише ворожих військових, а й їхню техніку. І не втомлюються це робити ані вдень, ані вночі.

Роликом з успішним знищенням ворожого танка поділилися у 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. Від ворожої техніки у вогні стає якось значно тепліше на душі.

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Російські танки вночі палають яскравіше

У Генштабі ЗСУ також захоплюються філігранною роботою військових. Відомство теж поділилося цим відео у своєму фейсбуці.

Україна – містична та загадкова країна. Вночі танки російських окупантів горять ще краще. Разом переможемо!,

– написали у своєму дописі в Генштабі.

Дивіться на відео, як українські військові знищили ворожий танк:

Зазначимо, що станом на ранок 12 квітня українські військові вже знищили 732 танки. Але задля справедливості зазначимо, що такого "добра" в російських загарбників ще досить багато. Тому ми так сильно тішимося, коли нашим бійцям вдається знищувати чергову убивчу машину ворога.

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