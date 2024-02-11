Вночі Україну атакували 45 "Шахедів": як відпрацювала ППО

Росія уночі 11 лютого масовано атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Усього було зафіксовано пуски 45 ударних БпЛА.

Бойова робота тривала кілька годин. Більшу частину "Шахедів" збили на Миколаївщині.

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Скільки дронів збила ППО

У ніч на 11 лютого 2024 року окупанти завдали удару 45 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Ворог запускав їх з районів Балаклави та миса Чауда в тимчасово окупованому Криму. Бойова робота тривала понад 5,5 години. Як уточнили у Повітряних силах, до відбиття повітряного нападу було залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп та засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи знищено 40 "Шахедів" противника. Сили та засоби ППО працювали у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.



Сили ППО збили 40 "Шахедів" / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Як повідомила Наталія Гуменюк, 18 "Шахедів" збили у межах Миколаївської області, ще 4 – на Одещині. Також по 1 дрону-камікадзе збили в Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Зокрема від падіння уламків на Миколаївщині спалахнула пожежа. Також вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки.

Окрім того, у КМВА повідомили, що унаслідок бойової робити також було знищено усі БпЛА, які намагалися атакувати Київ. Їх знищили на підступах до столиці. На Київщині минулося без жертв та руйнувань.

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