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28 лютого, 09:09
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Росія вночі запустила понад 200 "Шахедів": скільки вдалося збити

Ірина Марціяш
Основні тези
  • В ніч проти 28 лютого противник атакував 208-ма ударними БпЛА.
  • Сили ППО збили 107 дронів під час нічної атаки, ще 97 безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.

У ніч проти 28 лютого окупаційне військо вкотре атакувало Україну "Шахедами". По ворожих цілях відпрацювали сили ППО.

Відомо, що агресор атакував 208-ма ударними БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей знищено під час нічної атаки

У ніч проти 28 лютого війська країни-агресорки атакували 208-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

  • Орел,
  • Брянськ,
  • Курськ,
  • Міллєрово,
  • Шаталово,
  • Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 107-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у  Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях,
– ідеться в повідомленні.

Вказується, що 97 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали декілька регіонів України. Зокрема, ідеться про Харківщину, Сумщину, Миколаївщину та Запоріжжя.


Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил