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24 Канал Новини України Вночі ворог атакував 4 ракетами та 142 дронами, – Зеленський
7 травня, 10:21
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Вночі ворог атакував 4 ракетами та 142 дронами, – Зеленський

Дмитро Усик
Основні тези
  • Росія атакувала Україну 4 ракетами та 142 дронами, половина з яких "Шахеди".
  • Внаслідок атак у Києві поранено 7 осіб, серед них 4 дітей, є загиблі.
  • Ударів також зазнали Запоріжжя, Донеччина, Житомирщина, Херсонщина, Дніпровщина, Сумщина.
  • Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії для досягнення тривалого миру.

В ніч проти 7 травня ворог вкотре атакував Україну ракетами та безпілотниками. Зокрема, двічі під ударами опинилася столиця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Президент відзвітував про нічну атаку Росії

Як повідомляє Зеленський, за ніч росіяни випустили 4 балістичні ракети та 142 дрони, половина із них – "Шахеди". Водночас ще десятки безпілотників лишаються у нашому небі. 

Двічі під ударами був Київ. Спочатку ворог вдарив балістиком, а під ранок місто атакував дронами. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям. 

Станом на цей час відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей. На жаль, є загиблі – жінка та її син. Мої співчуття рідним та близьким, 
– вказав Зеленський.

Президент зазначив, що з вечора було багато ударів по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпровщині.  Після удару балістиком по Великій Чернеччині на Сумщині росіяни почали застосовувати ще й авіабомби, обстрілювали цю місцевість – в той час там тривали рятувальні роботи.

Наслідки комбінованої атаки на Україну: дивіться фото

 

За словами українського лідера, тільки відчутне посилення тиску на Росію та зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії. 

"Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру. Дякую партнерам, які розуміють це та допомагають. Дякую кожному, хто допомагає Україні з ППО. Росія повинна відповідати за те, що робить", – додав він.