Вночі ворог атакував 4 ракетами та 142 дронами, – Зеленський

В ніч проти 7 травня ворог вкотре атакував Україну ракетами та безпілотниками. Зокрема, двічі під ударами опинилася столиця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Президент відзвітував про нічну атаку Росії

Як повідомляє Зеленський, за ніч росіяни випустили 4 балістичні ракети та 142 дрони, половина із них – "Шахеди". Водночас ще десятки безпілотників лишаються у нашому небі.

Двічі під ударами був Київ. Спочатку ворог вдарив балістиком, а під ранок місто атакував дронами. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям.

Станом на цей час відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей. На жаль, є загиблі – жінка та її син. Мої співчуття рідним та близьким,

– вказав Зеленський.

Президент зазначив, що з вечора було багато ударів по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпровщині. Після удару балістиком по Великій Чернеччині на Сумщині росіяни почали застосовувати ще й авіабомби, обстрілювали цю місцевість – в той час там тривали рятувальні роботи.

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За словами українського лідера, тільки відчутне посилення тиску на Росію та зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії.

"Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру. Дякую партнерам, які розуміють це та допомагають. Дякую кожному, хто допомагає Україні з ППО. Росія повинна відповідати за те, що робить", – додав він.