Вночі ворог атакував 67 "Шахедами": скільки цілей збила ППО

У ніч на 7 вересня окупанти атакували Україну 67 "Шахедами". По ворожих дронах потужно відпрацювала ППО.

Так, оборонці неба збили майже всі ворожі "Шахеди". До речі, частина дронів, які запустили окупанти, вийшли з повітряного простору України.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" збили 7 вересня

У ніч на 7 вересня агресор атакував ударними БпЛА типу "Shahed". Райони пусків – Курськ, Єйськ – Росія, Чауда – окупований Крим. Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил виявили й здійснили супровід 67 "Шахедів".

До відбиття повітряного нападу окупантів були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони.

У результаті протиповітряного бою збито 58 ударних БпЛА. 6 безпілотників – вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще 3 ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (ймовірно, впали під впливом засобів РЕБ),

– заявили в Повітряних силах.

Додали, що цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.