Наші військові збили всі ворожі "Шахеди": куди та скільки зброї спрямував ворог
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Наші військові вночі проти 22 січня активно протистояли ворожим "Шахедам", які вкотре атакували Україну. Українські бійці відпрацювали в 4 областях України.
Повітряні сили ЗСУ розповіли, що окупанти били з території російського Приморсько-Ахтарська. Ворог атакував переважно Південь, Центр та Схід України.
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Що відомо про атаку росіян вночі
У ніч на 22 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 із району Приморсько-Ахтарська Росії. Усі вісім "Шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України,
– розповіли військові.
Дрони знищували в межах 4 областей України. Зокрема, мовиться про:
- Миколаївську,
- Херсонську,
- Дніпропетровську,
- Кіровоградську область.
ЗСУ успішно відпрацювали по ворогу
Росія атакувала Україну вночі: коротко
- Росія орієнтовно о 21:42 21 січня запустила дрони по Україні. Загроза була для Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської областей.
- Вже о 22:39 ворожий безпілотник був в районі міста Дніпро. О 23:17 – над Миколаївською областю у північно-західному напрямку. Небезпека була також для Кіровоградської області.
- Ближче до опівночі дрон рухався у напрямку Черкаської області, вже о 00:28 22 січня пролунав відбій повітряної тривоги.
- О 0:47 оголосили небезпеку для Одеської області через атаку дронів. Вже 1:10 пролунав відбій повітряної загрози.