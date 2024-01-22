Наші військові збили всі ворожі "Шахеди": куди та скільки зброї спрямував ворог

Наші військові вночі проти 22 січня активно протистояли ворожим "Шахедам", які вкотре атакували Україну. Українські бійці відпрацювали в 4 областях України.

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що окупанти били з території російського Приморсько-Ахтарська. Ворог атакував переважно Південь, Центр та Схід України.

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Що відомо про атаку росіян вночі

У ніч на 22 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 із району Приморсько-Ахтарська Росії. Усі вісім "Шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України,

– розповіли військові.

Дрони знищували в межах 4 областей України. Зокрема, мовиться про:

Миколаївську,

Херсонську,

Дніпропетровську,

Кіровоградську область.



ЗСУ успішно відпрацювали по ворогу

Росія атакувала Україну вночі: коротко