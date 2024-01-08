Вночі ворог атакував Південь 8 "Шахедами": скільки цілей збили та чи були влучання
8 січня 2024, 07:36Читать новость на русском
Росія вночі запустила "Шахеди" по Україні. По ворожих цілях відпрацювали сили протиповітряної оборони.
Речниця Об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону розповіла, що росіяни вночі зосередили свою атаку на Півдні. Зокрема, вона розповіла про роботу сил ППО.
Дивіться також "Елітний полк перетворили в збіговище зеків": росіяни скаржаться на долю свого війська
Всі цілі знищили
За словами Гуменюк, ворог запустив 8 "Шахедів" і всі вони були збиті силами протиповітряної оборони.
Дрони заходили з акваторії Чорного моря. Максимально були зосереджені саме на Одещині,
– сказала речниця.
За її словами, один дрон збили на Миколаївщині, а ще сім – на Одещині.
Росія запустила по Україні ракети
- Приблизно о 3 ночі 8 січня Повітряні сили повідомили, що у Росії злетіли бомбардувальники ту-95, з яких Росія обстрілює Україну ракетами. Перші пуски ракет відбулися згодом. Цього разу ворог зосередив свої сили на Заході України.
- Вибухи лунали у кількох містах. Зокрема, на Харківщину Росія запустила С-300. відомо, що ракета влучила у приватний будинок у місті Зміїв. У Хмельницькому відпрацювали сили протиповітряної оборони.
- Також кілька вибухів пролунали у Запоріжжі. Зокрема, місцеві ЗМІ пишуть, що їх було щонайменше три.