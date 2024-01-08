Вночі ворог атакував Південь 8 "Шахедами": скільки цілей збили та чи були влучання

8 січня 2024, 07:36
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Росія вночі запустила "Шахеди" по Україні. По ворожих цілях відпрацювали сили протиповітряної оборони.

Речниця Об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону розповіла, що росіяни вночі зосередили свою атаку на Півдні. Зокрема, вона розповіла про роботу сил ППО.

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Всі цілі знищили

За словами Гуменюк, ворог запустив 8 "Шахедів" і всі вони були збиті силами протиповітряної оборони.

Дрони заходили з акваторії Чорного моря. Максимально були зосереджені саме на Одещині,
– сказала речниця.

За її словами, один дрон збили на Миколаївщині, а ще сім – на Одещині.

Росія запустила по Україні ракети

  • Приблизно о 3 ночі 8 січня Повітряні сили повідомили, що у Росії злетіли бомбардувальники ту-95, з яких Росія обстрілює Україну ракетами. Перші пуски ракет відбулися згодом. Цього разу ворог зосередив свої сили на Заході України.
  • Вибухи лунали у кількох містах. Зокрема, на Харківщину Росія запустила С-300. відомо, що ракета влучила у приватний будинок у місті Зміїв. У Хмельницькому відпрацювали сили протиповітряної оборони.
  • Також кілька вибухів пролунали у Запоріжжі. Зокрема, місцеві ЗМІ пишуть, що їх було щонайменше три. 

Автор: Вікторія Кульженко