Вночі ворог атакував ракетами й 17 "Шахедами": скільки цілей збили

Російські окупанти знову запустили по Україні дрони-камікадзе та ракети двох видів. Наші військові збили багато повітряних цілей.

Атакували окупанти у ніч проти 12 лютого 2024 року. Повітряна тривога у деяких областях тривала ввечері напередодні, відбій подекуди оголосили орієнтовно перед 4 ранку 12 лютого.

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Як відпрацювали наші Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що російські військові у ніч проти 12 лютого 2024 року атакували Україну:

17 ударними дронами-камікадзе типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська;

керованою авіаційною ракетою Х-59 з тимчасово окупованої Запорізької області;

зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області.

Наші військові збили у небі над Україною:

14 "Шахедів";

одну керовану авіаційну ракету Х-59.

ЗСУ відпрацювали в межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.



Як Повітряні сили ЗСУ відбили атаку ворога

Російську атаку відбивали підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.

Що відомо про нічну атаку окупантів