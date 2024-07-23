Вночі ворог атакував ракетою та 8 "Шахедами": скільки збили

Росія продовжує атакувати Україну та запускати безпілотні літальні апарати та ракети. Зокрема, вночі проти 23 липня ворог також це зробив.

Вночі проти 23 липня Росія запустила 8 ударних дронів типу "Шахед". По них працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

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Скільки цілей збили

У Повітряних силах поінформували про збиття 7 "Шахедів". Загалом, вночі проти 23 липня 2024 року противник завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-69 із повітряного простору Курської області та 8-ма ударними БпЛА також із Курського напрямку.

Крім цього, ракета не досягла своєї цілі внаслідок активної протидії.

До відбиття повітряного нападу залучались підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил,

– мовиться в повідомленні.

Українські оборонці неба роблять усе можливе для захисту мирних жителів. Водночас вночі ворог атакував Сумську область. Там пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, але, попередньо, обійшлось без загиблих.