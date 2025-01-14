Вночі ворог атакував Україну 80 безпілотниками: скільки вдалося збити

Російська армія в ніч на 14 січня атакувала Україну безпілотниками типу "Шахед". По ворожих цілях відпрацювала ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Як відпрацювала ППО по "Шахедах" вночі

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 14 січня 2025 року (із 18.30 13 січня) противник атакував Україну 80 ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 58 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях,

– зазначили військові.



58 російських "Шахедів" збила ППО вночі 14 січня / Інфографіка Повітряних сил

Окрім того, 21 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений, без негативних наслідків.

"Збиті ворожі безпілотники завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині. Там пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, майно громадян", – наголосили у Повітряних силах.

Попередньо цієї ночі обійшлося без жертв. Всім постраждалим надають необхідну допомогу.