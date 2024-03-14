Вночі ворог масовано обстрілював об'єкти телевізійної інфраструктури Харківщини
Росія у Харківській області била по об'єктах телевізійної інфраструктури. Окупанти атакували регіон дронами та ракетами.
Повітряну тривогу у Харківській області оголошували декілька разів за ніч. Окупанти атакували Харків орієнтовно о 1:43 та 5:10 14 березня, пише 24 Канал.
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Що відомо про атаку росіян по Харківщині
Сьогодні вночі (проти 14 березня – 24 Канал) ворог здійснював масований обстріл БпЛА по об'єктах телевізійної інфраструктури області,
– розповів очільник Харківської ОВА.
Олег Синєгубов додав, що на частині телевізійної інфраструктури вже тривають відновлювальні роботи.
До речі, окупанти постійно атакують Харківську область. Зокрема, вороги за останню добу вдарили орієнтовно по 15 містах області з артилерії та мінометів. Окрім того, під авіаударом був населений пункт Вовчанськ.
Наслідки атаки на Харківщині / Фото ОВА
Що відомо про атаку росіян по Харківщині
- Росія атакувала Харківщину дронами-камікадзе типу "Шахед" та ракетами. Міський голова Ігор Терехов заявив орієнтовно о 1:43 14 березня, що по Харкову ворожий безпілотник у районі щільної житлової забудови влучив по об'єкту цивільної інфраструктури.
- Міський голова уточнив, що люди не постраждали, а щодо самого об'єкта – там є часткові пошкодження. Окрім того, росіяни пошкодили житлові будинки поруч. Орієнтовно о 4:37 Ігор Терехов розповів, що дрон впав у середмісті в районі приватних будинків.
- Вдруге вибух в Харкові пролунав о 5:10 14 березня. Цього разу прилетіло по лісосмузі міста поряд з нежитловими приміщеннями. За попередніми даними, Росія вдарила ракетою С-300. Там зафіксували незначні пошкодження будівель.
- Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Росія вдарила ракетою С-300 по Шевченківському районі міста, там пошкоджені нежитлові цивільні приміщення.