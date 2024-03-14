Вночі ворог масовано обстрілював об'єкти телевізійної інфраструктури Харківщини

Росія у Харківській області била по об'єктах телевізійної інфраструктури. Окупанти атакували регіон дронами та ракетами.

Повітряну тривогу у Харківській області оголошували декілька разів за ніч. Окупанти атакували Харків орієнтовно о 1:43 та 5:10 14 березня, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку росіян по Харківщині

Сьогодні вночі (проти 14 березня – 24 Канал) ворог здійснював масований обстріл БпЛА по об'єктах телевізійної інфраструктури області,

– розповів очільник Харківської ОВА.

Олег Синєгубов додав, що на частині телевізійної інфраструктури вже тривають відновлювальні роботи.

До речі, окупанти постійно атакують Харківську область. Зокрема, вороги за останню добу вдарили орієнтовно по 15 містах області з артилерії та мінометів. Окрім того, під авіаударом був населений пункт Вовчанськ.

Наслідки атаки на Харківщині / Фото ОВА

Що відомо про атаку росіян по Харківщині