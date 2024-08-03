Вночі агресор намагався вдарити по Полтавщині: чи є влучання й постраждалі
Джерело:Філіп Пронін
Росія вкотре атакувала Полтавську область. Окупанти намагалися завдати ударів дронами.
Українські захисники відпрацювали по всіх цілях. Які наслідки російської атаки, розповів голова ОВА.
Дивіться також У Вінницькій області є влучання в об'єкт інфраструктури, в регіоні чули серію вибухівДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Атака на Полтавщину сьогодні
Окупанти продовжують атакувати Полтавську область. Вночі 3 серпня ворог намагався завдавати ударів безпілотниками.
Сили оборони відпрацювали по всіх цілях. На щастя, постраждалих і влучань не зафіксовано,
– заявив Філіп Пронін.
Також голова ОВА подякував нашим захисникам за бездоганну роботу.
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Зауважимо, що вночі Сили оборони збили 24 "Шахеди" з 29. У Миколаївській області спалахнула пожежа двох господарчих споруд і сухої трави на території приватного домоволодіння. У Вінницькій області ворог влучив в об'єкт інфраструктури.