Вночі ворог удари ракетами по Зміїному

Уночі росіяни піднімали дальні бомбардувальники. Ворог атакував південні регіони України.

У ніч проти 24 серпня на Одещині чули вибухи. Моніторингові канали припускали, що це працювала ППО. Раніше вони писали, що окупанти підняли тактичну авіацію, а повітряні сили попередили, що ворожі борти фіксуються на Півдні й прямують до пускових рубежів у Чорному морі.

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Противник атакував острів Зміїний

Вранці у повітряному командуванні "Південь" розповіли, що уночі російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22.

Також ворог завдав удару корегованими авіабомбами по Херсонщині.

Минулої доби, 23 серпня 2024 року, протиповітряною обороною півдня України знищено п'ять розвідувальних БпЛА, з яких два ZALA та по одному Supercam, "Орлан-10" та "Мерлін", а також 2 ударні БпЛА "Ланцет".

Нагадаємо, що житлові споруди, які були повністю зруйновані в ході боїв 2022 року, на острові Зміїний утворюють селище Біле Ізмаїльського району Одеської області. У перші дні повномасштабного вторгнення острів був атакований. Втім, вже 4 липня над ним замайорів український прапор.