Вночі ворог запустив майже 30 "Шахедів": усі ворожі дрони збито

Росія вночі проти 9 серпня атакувала Україну ударними дронами. По цілях відпрацювали українські сили протиповітряної оборони.

Так, окупанти запустили по Україні 27 "Шахедів". У Повітряних силах відзвітували про статистику збитих ворожих цілей.

Дивіться також Росія атакувала Україну "Шахедами": скільки тривала тривога

Скільки ворожих цілей збила ППО

У ніч на 9 серпня ворог вкотре атакував ударними БпЛА типу Shahed. Цієї ночі він атакував дронами з району Приморсько-Ахтарська, що в Росії.

Микола Олещук, командувач Повітряних сил, розповів, як відпрацювала ППО.

За його словами, радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та супроводжено 27 ударних безпілотників.

В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій і Дніпропетровській областях,

– ідеться в повідомленні.



Збито усі 27 "Шахедів", якими атакував ворог в ніч на 9 серпня / Інфографіка Повітряних сил

Додамо, що в Дніпропетровській ОВА відзвітували про знешкодження ударних безпілотників над їхнім регіоном. Так, вночі бійці ПвК "Схід" знищили над областю 2 "Шахеди".

Також щодо знищених БпЛА ворога розповіли і в Миколаївській ОВА. За словами, Віталія Кіма, у ніч на 8 серпня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 7 безпілотників типу Shahed 131/136.